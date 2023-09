Calciomercato Milan – Capitolo Rafa Mir | il Siviglia non ha ancora dato l’ok

I DETTAGLI - L'ipotesi sulle quali le parti stanno ragionando è che Jovic prolunghi di un anno il suo accordo con la Fiorentina per poi trasferirsi alcon la formula del prestito . Negli ultimi ...13.55 RAFA MIR! - In alternativa, per ilspunta anche Rafa Mir , attaccante classe 1997 del Siviglia. Le parti sono al lavoro per portare a termine l'affare, sulla base di un prestito con ...Dopo aver migliorato la rosa con 9 acquisti, ilnegli ultimi minuti di mercato chiude anche per il nuovo attaccante da dare a Pioli. Dopo aver tentato di prendere prima Daka (Leicester) e poi Rafa Mir (Siviglia), halla fine ha chiuso con la ...

Il nuovo attaccante del Milan sarà Luka Jovic. Dopo aver tentato invano l'affondo per uno tra Rafa Mir e Patson Daka, i rossoneri ...18.19 - Luka Jovic è virtualmente un giocatore del Milan. Secondo quanto raccolto da ... La grande telenovela del calciomercato estivo è giunta al termine con il centrocampista marocchino che saluta ...