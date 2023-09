Calciomercato Inter finito | ben 12 acquisti +3! Tutte le operazioni ufficiali

(Di venerdì 1 settembre 2023) Si è chiuso ilin Serie A per la sessione estiva 2023-2024 e sono dodici i nuovidell’, con Klaassen ultimo in ordine di tempo, più due rientri dai prestiti e un riscatto. Eccolein entrata e in uscita, possibile qualche altro annuncio anche a mercato chiuso per trattative completate entro le 20 o in Paesi dove è ancora aperto.SESSIONE ESTIVA 2023-2024 Francesco Acerbi (difensore, Lazio) riscatto Lucien Agoumé (centrocampista, Troyes) fine prestito Marko Arnautovic (attaccante, Bologna) prestito Emil Audero (portiere, Sampdoria) prestito Yann Bisseck (difensore, Aarhus) titolo definitivo Carlos Augusto (difensore, Monza) prestito Juan Guillermo ...

L'ex difensore olandese di Ajax e Napoli, Ruud Krol, intervenuto in diretta sul canale Twitch della Gazzetta, ha parlato del suo connazionale Klaassen, ultimo acquisto didell'. Guarda il ...Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura e di centrare nuovi successi con l''.... Frattesi e Thuram all'; Loftus - Cheek, Reijnders e Pulisic al Milan, Weah alla Juve e Romelu Lukaku alla Roma: è stata una sessione molto intensa diper le big della Serie A , a ...

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta: Milan fatta per Jovic. Lazio-Greenwood fumata nera, Klaassen all'Inter Fanpage.it

Ultima giornata di mercato in Italia con un paio di colpi tra le big e uno molto importante nella zona mediana di classifica. Jovic e Zapata i protagonisti della gioranta… Leggi ...C’è la decisione in vista di Inter-Fiorentina sul neo difensore nerazzurro Benjamin Pavard, acquistato da poco dal Bayern Monaco. L’Inter ha chiuso un gran colpo in questo… Leggi ...