Calciomercato | Hatzidiakos è un nuovo giocatore del Cagliari

Per il resto la squadra è formata, con il doppio imminente arrivo die Wieteska in difesa . Certo, c'è da regolare la squadra che ogni tanto si concede una sbandata ma per questo il tempo ...Cagliari, Lella e Altare al Venezia: ufficialeIntanto nella giornata di ieri sono ... In dirittura d'arrivo anche il difensoredell'AZ Alkmaar: il greco, infatti, diventerà ...Commenta per primo Amichevole: AZ Alkmaar - Bologna 1 - 0 MARCATORE: 47' Poku. AZ ALKMAAR: Ryan (75' Verhulst); Sugawara (46' Kasius),(46' Penetra), Clasie (46' Mijnans), Møller; Mihailovic (46' Dantas), De Wit (46' Goudmijn), Bazoer (46' Poku); Lahdo (60' Odgaard), Pavlidis (46' Karlsson), Van Brederode (46' Van ...

Cagliari, UFFICIALE: dall'AZ arriva Hatzidiakos, la formula Calciomercato.com

(ANSA) - CAGLIARI, 01 SET - Ora è ufficiale: Panteleimon Hatzidiakos al Cagliari a titolo definitivo dall'AZ Alkmaar. Il difensore greco ha ...19:00 - Nuovo acquisto per il Cagliari, si tratta del difensore della nazionale greca Hatzidiakos, proveniente dall'Az Alkmaar ... 15:00 - Cinque ore alla chiusura del calciomercato, ancora nessuna ...