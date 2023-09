Calcio | Udinese Sottil Serve lucidità | dobbiamo fare nostra partita

E' lo stesso tecnico a parlare alla vigilia del momento dei suoi: "Quella di Udine sarà certamente una gara differente - queste le sue prime parole - , visto che Atalanta ea parte la ...- ha aggiunto il tecnico dell'- Hanno giocatori con ottime capacità tecniche e d'inserimento e ne hanno presi altri come Matias Soulé, un ragazzo molto interessante. Dobbiamo approcciare con ...... giornata di Serie A :d'inizio domenica 3 settembre alle 20.45, la gara sarà trasmessa in ... campani reduci da due pareggi con Roma e. LE ULTIME - Diversi dubbi in attacco per D'Aversa, ...

'Okoli sta bene e verrà con noi. E' il centrale che cercavamo'.FROSINONE (ITALPRESS) - La prima trasferta stagionale vedrà il Frosinone far ...Il tecnico bianconero ha detto la sua in vista dei prossimi incontri di campionato. Non è mancato anche un commento piccato sul mercato ...