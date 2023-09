Calcio | Serie A | Sassuolo-Verona 1-0 alla fine del primo tempo

(Di venerdì 1 settembre 2023) Reggio Emilia, 1 set. -(Adnkronos) - Ilè in vantaggio per 1-0 suldeldell'anticipo della terza giornata diA, in corso di svolgimento al Mapei Stadium di Reggio Emilia. A decidere sin qui il match è il gol di Pinamonti all11'.

ROMA - " Benvenuto Romelu Lukaku , un altro grande arrivo nella Roma. Grazie alla famiglia Friedkin per l'ennesima dimostrazione di amore per la squadra e la nostra città" . Queste le parole del ...ROMA - Dopo il pareggio casalingo contro la Salernitana e la sconfitta di Verona, la Roma di Josè Mourinho ospita il Milan, reduce da due vittorie nelle prime due giornate di campionato. La gara sarà ...La stagione calcistica dilettantistica è ormai alle porte: mentre il Sienadeve ancora attendere il 4 settembre per sapere di partecipare o meno al campionato di Eccellenza, inD, le due realtà territoriali di Pianese e Poggibonsi sono già pronte a scendere in ...

MERCATO LIVE – S. Bastoni torna in Serie A! Origi va al Nottingham, Freuler, Davis, Hatzidiakos… SOS Fanta

Reggio Emilia, 1 set. - (Adnkronos) - Il Sassuolo è in vantaggio per 1-0 sul Verona alla fine del primo tempo dell'anticipo della terza giornata di Serie A, in corso di svolgimento al Mapei Stadium di ...L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini parla alla vigilia della partita contro il Monza, valevole per la terza giornata di Serie A “Questo sarà un campionato molto più livellato di quelli pas ...