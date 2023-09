Calcio | Serie A | l' Inter con la Fiorentina per il tris di vittorie | quote sorridono a Lautaro e compagni

(Di venerdì 1 settembre 2023) Milano, 1 set. - (Adnkronos) - Non poteva cominciare meglio il campionato dell', che con duee zero gol subiti si è presa subito una delle posizioni di vertice in classifica. Domenica a San Siro arriva la, per il primo grande test di questaA. I bookmaker, però, puntano ancora una volta sui nerazzurri: il successo dei padroni di casa si gioca a 1,65 sia su BetFlag che su Sisal, contro quello viola che oscilla tra 5 e 5,25. Alto anche 'X', che paga 3,95 volte la posta. Il Goal è avanti a 1,75, con il No Goal che si attesta a 1,95. Prevale anche l'Over a 1,72, mentre un esito con meno di tre gol vale 2 volte la posta. Per quanto riguarda il risultato esatto, in pole c'è l'1-1 a 6,80, seguito dall'1-0 a quota 7. Un altro 2-0 in favore dell'è invece fissato a 7,40. ...

Il Napoli affronta il primo test con una grande al Maradona davanti al proprio pubblico: in arrivo la Lazio di Maurizio Sarri che sfiorò lo scudetto con gli azzurri prima di rompere con il presidente ...E' fatta per Luka Jovic al Milan . L'attaccante serbo arriva in rossonero a titolo definitivo (e non in prestito come inizialmente si pensava), il contratto è stato depositato in LegaA in extremis a circa mezzora dalla fine ufficiale del calciomercato. Fallito l'assalto a Taremi e Rafa Mir, è dunque Jovic il nuovo rinforzo per l'attacco di Stefano Pioli. Sempre il Milan in ...... 7 punti per ricucire dal - 16, poi unadi canestri in sospensione da far vedere nelle scuole ... È l'uomo del destino, proprio come Baggio a Usa '94 (scusate il paragone col): si presenta ...

Il calendario di Serie A, le partite e gli orari della 3^ giornata Sky Sport

Milano, 1 set. – (Adnkronos) – Non poteva cominciare meglio il campionato dell’Inter, che con due vittorie e zero gol subiti si è presa subito una delle posizioni di vertice in classifica. Domenica a ...Brescia Calcio comunica il tesseramento temporaneo con diritto di riscatto del calciatore Gennaro Borrelli. L’attaccante classe 2000, cresciuto nel ...