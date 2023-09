Calcio | Serie A | il Milan espugna l’Olimpico Tardiva la rete di Spinazzola

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 settembre 2023) Nella serata di oggi, a partire dalle 20.45, si sono affrontate la Roma di José Mourinho e ildi Stefano Pioli, nella sfida valida per il terzo turno diA. Ad avere la meglio sono stati proprio i rossoneri: l’incontro si è concluso infatti con il risultato di 1-2 per i Diavoli. Decisive le reti di Giroud e Leao.la risposta di, arrivata solo al 92esimo. Ma ecco di seguito il racconto del match.A: IL RACCONTO DI ROMA-IL PRIMO TEMPO A mandare subito segnali chiari è ilche dopo pochi minuti si affaccia in avanti con Loftus-Cheek: il suo tiro viene respinto e sulla ribattuta, Aouar è bravo a intervenire. Ma proprio in questa occasione interviene il VAR per un fallo sospetto: contatto tra Rui ...