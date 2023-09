Calcio | Roma | l' Olimpico accoglie Lukaku tra cori e fuochi d' artificio

(Di venerdì 1 settembre 2023), 1 set. - (Adnkronos) - Presentazione in grande stile per Romelu, colpo del mercato estivo giallorosso. Prima del big match con il Milan il trentenne attaccante belga entra nello stadio chiamato a gran voce da tutto il pubblico capitolino mentre esplodono id'si porta poi sotto alla Curva Sud per ascoltare da vicino per la prima volta l'amore del pubblico giallorosso. Dalla tribuna Tevere esposto uno striscione con la scritta "Romelu" e la sua esultanza stilizzata.

... Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (), Alessio Romagnoli (Lazio), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (); CENTROCAMPISTI : Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (),...8 Lukaku è il colpo dell'interomercato, il più strabiliante e anche quello destinato a spostare maggiormente gli equilibri. Io non credo che lalotterà per lo scudetto, fatico anche ...- Il commissario tecnico Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per le due prossime partite contro la Nord Macedonia (9 settembre a Skopje) e Ucraina (12 settembre a Milano). Prima ...

Gli ultimi acquisti nella campagna di calcio mercato: il ds Polito rinforza il reparto offensivo della rosa di Mignani ...ASCOLI - Porte girevoli all'Ascoli Calcio 1898 in queste ultime ore. Trasferimento a titolo temporaneo con opzione per Francesco Forte al Cosenza. Arrivato in bianconero nel gennaio ...