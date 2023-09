(Di venerdì 1 settembre 2023) Roma, 1 set. - (Adnkronos) - "Criticate me che ho le spalle larghe. NonDicome non ho sospeso mai nessuno per motivi che non fossero disciplinari, starà uno o due turni a casa poi hodi lui al massimo e ne hail campionato, se non esce è perché altri hanno fatto meglio di lui. Abbiamo un gruppo di ragazzi giovani che vanno a fare partite importanti, non permetterò a nessuno di toccarli, sono il nostro e il vostro futuro". Lo ha detto il designatore Gianlucain merito all'errore di Marco Diin Juventus-Bologna dove non ha concesso un rigore ai rossoblù per fallo in area di Samuel Iling-Junior su Dan Ndoye.ha poi chiarito il meccanismo del voto in caso di check Var: "Ho letto che penalizziamo l'arbitro a prescindere ...

Confermato anche da, il designatore arbitrale, che ha reso noto l'audio del Var e che ha ... La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di...''Ai miei ragazzi non l'ho fatto nemmeno vedere ha spiegatoperché il rigore è grosso come una casa. Ma c'è stato un errore di valutazione frutto di un check superficiale, troppo breve. Di ...I felsinei lamentavano la mancata assegnazione di undi rigore (con conseguente espulsione) per il contatto tra Iling Junior e Ndoye. Oggi in conferenza stampaha spiegato e analizzato ...

Calcio: Rocchi, ‘non sospendo Di Bello, ho bisogno di lui’ La Sicilia

Roma, 1 set. - (Adnkronos) - "Un attimo. Buono. Fammi vedere solo un’altra prospettiva. Vai. Ok. No, sta fermo. Guarda questa. Per me no. Check completato, puoi riprendere il gioco". E' questo il dial ...Roma, 1 set. - (Adnkronos) - "Criticate me che ho le spalle larghe. Non sospendo Di Bello come non ho sospeso mai nessuno per motivi che non fossero disciplinari, starà uno o due turni a casa poi ho b ...