Calcio | lotta al match fixing | due partite di Conference segnalate per attività sospette

(Di venerdì 1 settembre 2023) Roma, 1 set. - (Adnkronos) - L'ombra delsi insinua nellaLeague, con duedel primo round delle qualificazioni finite nel mirino per movimenti sospetti. Leper le quali sono stati notati pattern sospetti sulle scommesse, come riferisce agipronews, sono la vittoria degli armeni dell'Alashkert per 6-1 sui montenegrini dell'Arsenal Tivat e il successo dei lettoni dell'Rfs per 4-1 contro il Makedonija GP. L'Uefa ha reso noto che ha avviato un'indagine sui soggetti coinvolti, evitando però ulteriori commenti anche sull'ipotesi diper non compromettere le indagini stesse.

... per la biodanza, il Rugby Vicenza e ilcon l'Associazione Italiana Calciatori e Altair. Si potranno approfondire le arti marziali e il pugilato con Sks Vicenza, ApdPesi Pugilato ...Dall'altra parte il Milan vuole confermare le ottime indicazioni destate contro Bologna e Torino, restare a punteggio pieno e provare a cacciare a - 8 una potenziale avversaria nellaai primi ......crollato di fronte ai padroni di casa in un vero e proprio scontro diretto tra due squadre in... Si ritirò dalgiocato nel 1928 (per lui anche 16 presenze in nazionale) e negli anni '30 e '...

Ultimo'ora: Calcio: lotta al match fixing, due partite di Conference ... La Svolta

Roma, 1 set. – (Adnkronos) – L’ombra del match-fixing si insinua nella Conference League, con due partite del primo round delle qualificazioni finite nel mirino per movimenti sospetti. Le partite per ...Prosegue senza sosta la lotta ai siti pirata che trasmettono le partite del calcio italiano. La guerra ai siti che offrono in maniera gratuita la possibilità di vedere le partite della Serie A e della ...