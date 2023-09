Calcio | i gruppi di Conference League

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 settembre 2023) Roma, 1 set. - (Adnkronos) - Questi gli ottodi, sorteggiati oggi: Gruppo A: Lille (FRA), Slovan Bratislava (SVK), Olimpija Lubiana (SLO), Ki Klaksvik (FAR); Gruppo B: Gent (BEL), Maccabi Tel Aviv (ISR), Zorya Luhansk (UCR), Breidablik (ISL); Gruppo C: Dinamo Zagabria (CRO), Viktoria Plzen (CZE), Astana (KAZ), Fc Ballkani (KOS); Gruppo D: Bruges (BEL), Bodo Glimt (NOR), Besiktas (TUR), Lugano (SVI); Gruppo E: Az Alkmaar (OLA), Aston Villa (ING), Legia Varsavia (POL), Zrinskij Mostar (BIH); Gruppo F: Ferencvaros (UNG), Fiorentina (ITA), Genk (BEL), Cukaricki (SER); Gruppo G: Eintracht Francoforte (GER), Paok (GRE), Hjh Helsinki (FIN), Aberdeen (SCO); Gruppo H: Fenerbahce (TUR), Ludogorets (BUL), Spartak Trnava (SVK), Nordsjaelland (DAN).