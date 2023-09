Calcio | Europa League Souloukou ' Obiettivo è arrivare in fondo'

(Di venerdì 1 settembre 2023) L'amministratore delegato della Roma ha commentato i sorteggi di Monaco MONTECARLO (MONACO) - "Non bisogna sottovalutare i nostri avversari, il livello dell'è molto competitivo e la fase ...

leggi anche, il Lecco resta in Serie B: rigettato il ricorso del Perugia FOTOGALLERY ...Ecco i trasferimenti più importanti ufficializzati all'estero ILKAY GUNDOGAN - Il fresco campione d'...... il livello dell'League è molto competitivo e la fase a gironi è molto importante. Siamo ... ma la situazione che ho trovato è molto positiva, lavorando da tanti anni nelconoscevo bene la ...Lo ha detto il direttore generale dell'Atalanta, Umberto Marino, commentando ai microfoni di SkySport24 i sorteggi diLeague. I bergamaschi affronteranno Sporting Lisbona, Sturm Graz e Rakow ...

Sorteggi Europa League, l’Atalanta pesca lo Sporting Lisbona. Roma, lo Slavia Praga è l’avversaria più perico… la Repubblica

L'amministratore delegato della Roma ha commentato i sorteggi di Monaco MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) - 'Non bisogna sottovalutare i ...Intervenuta al termine dei sorteggi di Europa League, Lina Souloukou, CEO della Roma, ha commentato il sorteggio ma ha parlato anche dell'arrivo di Lukaku, sbarcato in questi giorni nella Capitale. So ...