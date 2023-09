Calcio | Di Francesco ' Torna Turati | Udinese forte fisicamente'

(Di venerdì 1 settembre 2023) "Okoli sta bene e verrà con noi. E' il centrale che cercavamo". FROSINONE - La prima trasferta stagionale vedrà il Frosinone far visita all'per quella che si prospetta come una gara di certo ...

Sarà un problema per Difar crescere così tanti elementi di talento "Per me è un piacere allenare giocatori di talento come Reinier che tra l'altro può essere schierato in diverse ...Il tecnico dei friulani ha parlato alla vigilia della gara col Frosinone ROMA - "Il Frosinone è una squadra che ha dimostrato di avere un'identità ben precisa, Eusebio Diè un allenatore molto preparato. Hanno grande entusiasmo, hanno vinto meritatamente la Serie B e hanno mantenuto quell'impianto consolidato". Lo ha detto Andrea Sottil alla vigilia della ...Il giocatore nelle prossime ore raggiungerà Udine per conoscere Die la squadra. Domani sarà allo stadio ed assisterà alla partita. Reinier,per il quale quello al Frosinone è il terzo ...

CONFERENZA STAMPA DI MISTER DI FRANCESCO PRE ... Frosinone Calcio

'Okoli sta bene e verrà con noi. E' il centrale che cercavamo'.FROSINONE (ITALPRESS) - La prima trasferta stagionale vedrà il Frosinone far ...Ora non ci sono più dubbi: Reinier, "stellina" del Real Madrid, è un nuovo giocatore del Frosinone. Arriva in prestito fino al 30 giugno 2004. (ANSA) ...