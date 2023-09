Caivano | l’autore dei WhatsApp per «inscenare» l’accoglienza a Meloni si difende | «Ma quale claque | siamo tutti cittadini»

Leggi su open.online

(Di venerdì 1 settembre 2023) Era Antonio Iannone, senatore e commissario campano di Fratelli d’Italia,delle raccomandazioni che sono state poi riportate nelle chatcircolate ieri che hanno imbarazzato Fdi in occasione della visita di Giorgia. «Signori, giovedì mattina ci sarà il presidenteper il grave accaduto. L’appuntamento è per le 10 al Parco Verde presso la chiesa di S. Paolo Apostolo di Don Patriciello. Dobbiamo mobilitarci per portare persone, ma non con simboli di partito. Le persone devono sembrare persone qualunque che accolgano Giorgia festanti anche per bilanciare eventuali contestatori (lì sarà pieno di redditi di cittadinanza)», si leggeva in uno degli screenshot del messaggio, diventati virali in poche ore. Oggi Iannone tenta una ...