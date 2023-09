Caivano | interviene De Luca | “Ancora oggi lo Stato non c’è”

(Di venerdì 1 settembre 2023) Da quando hanno denunciato gli abusi sessuali subiti dalle loro bambine vivono barricati in casa. Minacce anche alla premier. Il fatto risale allo scorso luglio, quando due ragazzine di appena 13 anni sono state violentate da un gruppo di ragazzi al Parco Verde di, in provincia di Napoli. Il branco che avrebbe abusato delle giovani L'articolo proviene da Il Difforme.

... in cui 5 operai sono morti travolti da un treno,il Papa sottolineando come le morti ...sul luogo dell'incidente ferroviario 31/08/23 Fotogallery - Giorgia Meloni al Parco Verde di...Giorgia Meloniper ricordare che "qui si è consumato il fallimento dello Stato" e per dire "no alle zone franche". Seppur blindata per via delle recenti minacce di morte giunte ...Lo scrittoresui recenti stupri di Palermo e: "La scuola è il principale presidio istituzionale sul territorio e va potenziata" "Sono convinto che quello che sta succedendo sia l'esplosione di ...

Meloni: «Caivano è il fallimento dello Stato» Panorama

CAIVANO (NAPOLI). Dovevano sembrare "persone qualunque", ma erano militanti di Fratelli d'Italia. A Caivano si temevano contestazioni, i gruppi organizzati a difesa del reddito di cittadinanza avevano ...La premier sul luogo dello stupro delle due cuginette, annuncia un intervento da 10 milioni di euro per riqualificare l’edificio abbandonato in cui si è consumata la violenza. «La linea è quella della ...