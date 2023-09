Cadavere in un carrello della spesa | ucciso a colpi di pistola Indaga la procura di Roma

(Di venerdì 1 settembre 2023) Ildi un uomo è stato trovato da una volantePolizia all’interno di una, in via Raffaele Costi a Tor Cervara, nel quartiere Prenestino di. Sul corpo si vedevano fori ritenuti compatibili, secondo gli investigatori, con un’uccisione adi arma da fuoco. Il ritrovamento è avvenuto di fronte ad uno stabile occupato da cittadini di origine africana, sgomberato qualche anno fa e poi nuovamente occupato. Lo stabile è vicino a una nota piazza di spaccio di eroina gestita da dalla criminalità straniera, situato in una zona di campagna vicina e frequentata abitualmente da centinaia di tossicodipendenti. Sull’omicidio è stata aperta un’indagine dalladi, gli accertamenti sono condotti ...

A Roma un uomo è stato ucciso, il suotrovato in undella spesa . La vittima è stata uccisa a colpi da arma da fuoco in zona Tor Sapienza. La macabra scoperta è avvenuta davanti a uno stabile occupato da cittadini ...E' il pomeriggio del 28 giugno quando, in via Stefano Borgia, il corpo senza vita di una ragazza viene scoperto all'interno di undella spesa accanto ai cassonetti. La macabra scoperta viene ...Un uomo è stato trovato morto all'interno di unin via Costi. Sarebbe stato ucciso a colpi di pistola. A trovare illa polizia giunta sul posto dopo una segnalazione. Il, ...

Omicidio Roma, un altro cadavere in carrello della spesa: ultime news Adnkronos

A Roma un uomo è stato trovato morto in un carrello. La vittima, forse un migrante, è stata uccisa a colpi da arma da fuoco in zona Tor Sapienza. La macabra scoperta è avvenuta davanti a uno stabile o ...Raccapricciante scoperta nel primo pomeriggio di oggi a Roma. Il cadavere di un uomo è stato trovato all’interno di un carrello della spesa in via Raffaele Costi nella zona di Tor Cervara. Secondo i ...