Caccia | preapertura in Toscana 2-3 settembre contestata dal Wwf Le specie nel mirino

(Di venerdì 1 settembre 2023) Attraverso un comunicato, il delegato regionale del Wwf della, Roberto Marini, contesta ladella, decisa dalla Regione, per il 2 e 32023

Le doppiette torneranno a parare il prossimo finesettimana. E' stata ufficialmente fissata la preapertura della caccia per le giornate di sabato 2 e domenica 3 settembre, mentre la stagione venatoria avrà inizio a partire da domenica 17 settembre fino al 31 gennaio prossimo

Attraverso un comunicato, il delegato regionale del Wwf della Toscana, Roberto Marini, contesta la preapertura della caccia, decisa dalla Regione, per il 2 e 3 settembre ...Anche quest’anno in Toscana la caccia partirà in modo anticipato ai primi di settembre (nelle date 2 e 3 settembre), rispetto alla canonica data della ...