Tutti coloro che lavorano in proprio sanno di non avere diritto a determinate tipologie di agevolazioni che invece sono destinate ai dipendenti. Tra queste agevolazioni ci sono iovvero quel particolare benefit aziendale che riguarda la pausa pranzo, qualora in azienda non sia previsto il servizio mensa. Ma forse non tutti sanno che i, in certi casi, ...... di competenza dei Comuni, rientrano i contributi per l'assistenza specialistica, gli ausili didattici e le attrezzature per l'inserimento degli alunni disabili, i contributi suirelativi ...... a partire dalla sottoscrizione del contratto aziendale per l'istituzione dello smart working, alla reintroduzione deiper il personale dipendente e alla riattivazione dei corsi di ...

Buoni pasto anche per i lavoratori autonomi Tiscali Notizie

La gamma di benefit che beneficiano della detassazione totale o parziale è ampia. Ecco cosa comprende , come funzionano i fringe benefit e le novità in arrivo ...GROTTAFERRATA (attualità) - 'Un primo passo importante nella direzione del giusto riconoscimento dei diritti dei lavoratori' ilmamilio.it - nota stampa Il 31 agosto si è finalmente conclusa posit ...