Buon compleanno Oscar Giannino | Franco Fracassi | Mirko Rubeca…

(Di venerdì 1 settembre 2023)Rubeca, Sergio Chiamparino, Daniela Valentini, Alberto Monticone,Bitossi, Piero Bianucci,Superchi, Gian Carlo Sangalli, Fabrizio Palenzona, Silvia Ranalli, Andrea Balestri, Paola de Micheli, Riccardo Riccò, Nicola Natali, Ivan Castrogiovanni, Giacomo Bini, Francesco Manuel Bongiorno, Federico Pellegrino, Cristiano Biraghi… Oggi 1° settembre compiono gli anni:, giornalista;Rubeca, informatico; Alberto Carisch, discografico, editore, paroliere; Roberto Malquori, artista; Giovanni Visintin, ex calciatore, allenatore; Alberto Monticone, politico, storico; Baldassarre Lauria, politico, chirurgo; ...

Il lorocade tra il 21 marzo e il 20 aprile . Il colore che li rappresenta è il rosso (... Complimenti, emese di settembre!Wta. E ancora grazie Billie Jean.amore mio! Auguri al nostro Serpella!' Paola Turani a Venezia Conclusi i festeggiamenti per ildi Riccardo Serpella, Paola Turani è partita alla volta di Venezia. L'...

Buon compleanno Lele, i 50 anni del parà in una cerimonia in piazza Duomo BlogSicilia.it

Buon compleanno a Sky Tg24. Il 31 agosto 2003, esattamente 20 anni fa, Sky TG24 arriva per la prima volta nelle case degli italiani diventando un punto di riferimento nel ...Con un bellissimo post sui suoi canali social, Miriam Leone ha voluto augurare buon compleanno al marito Paolo Carullo. Lo ha fatto c on la delicatezza e la dolcezza che da sempre la contraddistingue, ...