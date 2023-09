Bucalo FdI | “Tagli alle scuole in Sicilia? Dalla Flc Cgil polemiche strumentali”

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 1 settembre 2023) "Trovolesorte all'indomani del seminario sul nuovo anno scolastico organizzato ad EnnaFlc. L'allarmismo non ha mai aiutato a risolvere i problemi, mentre è innegabile l'impegno del direttore dell'Ufficio scolastico regionale per laGiuseppe Pierro che sta dando vita ad una fondamentale operazione di riassetto della rete scolasticana, funzionale ad un'offerta formativa adattanecessità dei diversi territori e in grado di conciliare il forte calo della popolazione scolasticana con la necessità di garantire stabilità occupazionale a tutto l'organico, dai docenti, al personale amministrativo, tecnico e ausiliario che negli ultimi cinque anni, nonostante il calo di iscritti, è rimasto ...