Bronzetti al 3° turno | Emozione indescrivibile | spero di andare ancora più avanti

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il Court 10 di Flushing Meadows l'aveva vista uscire piangendo dodici mesi fa, costretta al ritiro per crampi nel decimo gioco del set decisivo contro la statunitense Davis, in un match di primo...

"Sono davvero contenta: lo scorso anno sono uscita in lacrime da questo campo e oggi su questo stesso campo faccio il terzo- le parole di unaraggiante, nell'intervista a SuperTennis ...Tabellone Femminile Fra le donne, intanto, continua a farsi strada Lucia. Dopo la vittoria all'esordio su Barbora Krejcikova, la ventiquattrenne riminese approda al terzosuperando la ...Grandissimo risultato per Luciaagli US Open. La riminese, infatti, si è qualificata per la prima volta nella sua carriera al 3°di uno Slam dopo la vittoria contro la ceca Krejcikova (prima affermazione dell'azzurra ...

Us Open, i risultati delle italiane: Bronzetti al 3° turno, eliminata Trevisan Sky Sport

Un anno dopo Lucia Bronzetti può gioire per la prima qualificazione al terzo turno di uno Slam. “Sono davvero contenta: lo scorso anno sono uscita in lacrime da questo campo e oggi su questo stesso ...Lucia Bronzetti è l'unica italiana rimasta nel tabellone femminile agli Us Open. La 24enne di Rimini, grazie soprattutto alla vittoria sulla numero 14 Krejcikova, si è aperta uno spiraglio molto ...