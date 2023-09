Brighton | la maglia di Ansu Fati è già in vendita

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il trasferimento in prestito dal Barcellona non è ancora ufficiale, ma ilvende già lanumero 20 con il nome di...

Stessa voglia di rivalsa che ha Romelu Lukaku che con ladell'Inter ha perso l'Europa League ... Sporting Lisbona e Real Betis squadre da evitare, così come ildi De Zerbi in terza. ...... sfugge al terzino destro dei Wanderers che prova a fermarlo trattenendolo per la, innesta ... Pochi secondi dopo l'inizio della ripresa realizzerà anche l'assist per il 2 a 1 del, ...Il, invece, gioca con il nome del suo ultimo arrivo in porta: associare Bart (Verbruggen) ... il centrocampista arrivato dal Sassuolo parla della sua forte volontà di vestire la...

Blog: Colpo Brighton: arriva Ansu Fati dal Barça vivoperlei.calciomercato.com

Blog Calciomercato.com: Colpo last minute per il Brighton del nostro Roberto De Zerbi, in Inghilterra arriva in prestito secco dal Barcellona Ansu Fati. Trasferimento ...Ansu Fati è un nuovo giocatore del Brighton, il Barcellona pensa a Cancelo e Felix per sostituire il suo ex numero dieci.