Bride Hard | il film con Rebel Wilson | si arricchisce con nuove star nel cast

(Di venerdì 1 settembre 2023), la nuova commedia d'azione che vede come protagonista, sinelcon ledi This Is Us e The Idol. Il prossimodi, diretto da Simon West, ha arricchito il suocon delle, alcune provenienti dalle serie televisive This Is Us e The Idol. Ilè una produzione indipendente e, secondo quanto riferito, ha appena terminato la produzione a Savannah. IlMercoledì è stato reso noto che Justin Hartley (This Is Us) e Da'Vine Joy Randolph (The Idol) si sono uniti aldiinsieme ...

è stato uno dei pochissimi film ad ottenere il via libera per continuare la produzione durante lo sciopero in corso a Hollywood. Ha iniziato dapprima la Writers Guild of America, seguita ...... i Salem contano due singoli all'attivo corredati di video ufficiali: ' Corpse', una ... formazione attiva dal 2015 che spazia tra diverse correnti musicali e sonorità, dall'rock all'...è stato uno dei pochissimi film ad ottenere il via libera per continuare la produzione durante lo sciopero in corso a Hollywood. Ha iniziato dapprima la Writers Guild of America, seguita ...

Bride Hard, il film con Rebel Wilson, si arricchisce con nuove star ... Movieplayer

Bride Hard, la nuova commedia d'azione che vede come protagonista Rebel Wilson, si arricchisce nel cast con le star di This Is Us e The Idol.Rebel Wilson is gearing up for another of her signature comedy films, and we’ve learned more about the film’s supporting cast. Deadline reports joining Wilson in this comedy romp are Anna Camp, Justin ...