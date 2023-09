Brandizzo | un sopravvissuto | Mi sono lanciato nel buio Il cantiere non autorizzato e il blackout del semaforo

(Di venerdì 1 settembre 2023) Le cause della tragedia dinel Torineseancora un mistero, le ipotesi sul campodiverse: dall'errore di comunicazione al, fino alnon. La triste certezza è chemorti cinque operai travolti da un treno che viaggiava a 160 km/h. "Ho visto la morte in faccia. Il treno non l’ho neanche sentito arrivare. Ho alzato lo sguardo estato abbagliato dalle luci del convoglio". È racchiusa in una frazione di secondo la storia di Andrea Girardin Gibin, il 50enne di Borgo Vercelli caposquadra della Sigifer. "Miin avanti, sul secondo binario. Lo spostamento d’aria provocato dal treno - racconta al Corriere della Sera - mi ha buttato a terra". Segui su ...

Antonio Boccuzzi sintetizza le sensazioni provate dopo la tragedia del treno di Brandizzo. Già parlamentare per due legislature del Partito Democratico, Boccuzzi è l'unico sopravvissuto alla strage della Thyssen del dicembre 2007 a Torino. Anche lui, come Girardin Gibin, non ha sentito arrivare il convoglio.

C'è di più: nel binario accanto a quello della tragedia era in corso un altro cantiere di Rfi con circolazione regolarmente interrotta, condizione non avvenuta sulle rotaie nelle quali lavoravano i lavoratori. Tragedia alla stazione di Brandizzo, vicino a Torino, dove un treno regionale ha travolto e ucciso cinque operai al lavoro sulla ferrovia. Il più giovane tra i deceduti, Kevin Laganà, aveva 22 anni.