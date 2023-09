Brandizzo | Procura | ' Gravi violazioni alla sicurezza A breve saranno indagate alcune persone'

E' quanto emerge dai primi accertamenti sull'incidente ferroviario diin cui sono morti 5 operai. Per questo ladi Ivrea sta valutando l'ipotesi di dolo eventuale per i reati di ...... musicista 24enne ucciso in pieno centro 31/08/23 Fotogallery - Operai travolti da un locomotore a(Torino), chi sono le vittime 31/08/23 Stupro di Palermo: le immagini della notte dell'...Procedono a passo spedito le indagini delladi Ivrea sulle tragica morte dei cinque operai anella notte tra il 30 e il 31 agosto. Gabriella Viglione, procuratrice capo, ha dichiarato che "emergono gravi violazioni della ...

Brandizzo, Procura: "Gravi violazioni alla sicurezza. A breve ... TGLA7

La procuratrice Gabriella Viglione ipotizza il reato di dolo eventuale ritenendo che quella strage fosse prevedibile in quelle condizioni ...Il procuratore capo di Ivrea, Gabriella Viglione, annuncia: "Ci sono profili di responsabilità per i quali saranno a breve indagate alcune persone" ...