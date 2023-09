Brandizzo | indagati i due sopravvissuti alla strage ferroviaria | il capocantiere e l’addetto Rfi che avrebbe dovuto impedire la partenza dei lavori

Leggi su open.online

(Di venerdì 1 settembre 2023) La procura di Ivrea ha iscritto nel registro deglii primi due nomi per ladicostata la vita a cinque operai travolti da un treno in transito. Sono quelli dei dueallo schianto del convoglio merci che viaggiava la sera del 30 agosto, tra Alessandria e Torino: Antonio Massa, 46 anni,di Rfi che doveva vigilare sul cantiere ferroviario, e Andrea Girardin Gibin, 52 anni, che di quel cantiere era il responsabile per conto della ditta appaltatrice, la Sigifer di Borgo Vercelli. I due uomini si sono salvati dtragedia. Girardin Gibin per un istinto miracoloso, che lo ha spinto nonappena intravisti i fari del treno in arrivo a saltare sull’altro binario; Massa perché si trovava in quel momento ad alcuni metri ...