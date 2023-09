Brandizzo | i due superstiti indagati per la strage

Secondo la Procura avrebbe dovuto impedire di iniziare il lavoro prima del passaggio del treno, Non escluso il dolo eventuale per i reati di omicidio e disastro. Ascoltati anche imacchinisti. Il caposquadra è sotto choc, si è salvato d'istinto ma continua a ripetere i nomi dei suoi colleghiCi sonoindagati per la strage del treno di. La procura di Ivrea ha iscritto nel registro degli indagati Antonio Massa, 47 anni, "scorta - ditta" che per conto di Rfi scortava gli operai sui ......le manutenzioni sui binari La procura di Ivrea ha iscritto sul registro degli indagati le prime... la notte tra il 30 e 31 agosto travolti da un treno in corsa anel Torinese. Uno degli ...

Incidente Brandizzo, due indagati per la strage: un addetto di Rfi e il capocantiere sopravvissuto. La Procura: "Gravi ... Il Fatto Quotidiano

Si sono salvati in due da quel treno che nel buio è arrivato a 160 chilometri l’ora, spazzando via cinque colleghi a Brandizzo, nel Torinese. In sette erano intenti a cambiare alcuni metri di binari v ...Secondo i magistrati, i cinque lavoratori uccisi da un treno in corsa stavano operando sui binari senza aver ricevuto il via libera dell'azienda ...