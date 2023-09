(Di venerdì 1 settembre 2023) Manifestazioni adelco Milorade contro l'Alto rappresentante internazionale Chirstian Schmidt e gli organi giudiziarici si sono svolte oggi in varie ...

Bosnia, raduni a sostegno del leader serbo-bosniaco Dodik Agenzia ANSA

l'entità a maggioranza serba della Bosnia-Erzegovina di cui Dodik è presidente. Nel raduno a Doboj, come riferito dai media a Belgrado, era presente tra gli altri Zeljka Cvijanovic, membro serbo della ...