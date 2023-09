Borsalino | la rinascita di un mito

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 1 settembre 2023) Era il 4 aprile del 1857 quando nella città di Alessandria in Piemonte, Giuseppecon il supporto del fratello Lazzaro inauguravano la loro azienda di produzione di cappelli, la “Giuseppe & fratello Spa”. In una piccola cittadina piemontese veniva alla luce una delle realtà più straordinarie e rappresentative del nostro Made in Italy, capace di arrivare al successo in poco tempo, conquistando, attraverso la raffinatezza dei propri cappelli, il mercato mondiale : tecnologia inglese e maestria locale renderanno questa azienda un unicum nel suo settore. Fu un intuizione di Giuseppe a rendere il cappello in feltro a falda larga, unico nel suo genere : l’imprenditore si accorse che era consuetudine per gli uomini ogni qualvolta incontrassero una donna prendere il cappello con una mano ed alzarlo dalla testa in segno di rispetto. ...