Borsa | ?Tokyo giù | rifiata la Cina Hong Kong chiusa per tifone Saola

Le Borse cinesi hanno aperto con leggeri guadagni all'indomani delle nuove misure annunciate da Pechino a supporto del settore immobiliare Ladiavvia l'ultima seduta della settimana in ribasso, dopo la chiusura mista degli indici azionari Usa , in anticipazione delle indicazioni dall'attività manifatturiera in Cina per il mese ...Indice Nikkey - 0,3% a quota 32.521,15 all'apertura pomeridiana. 01 - 09 - 2023 05:38Debole il principale indice azionario giapponese, in calo dello 0,79%, dopo aver iniziato a 32.361,02 punti. 01 - 09 - 2023 02:22

Borsa: Tokyo giù, risale la Cina. Hong Kong chiusa per tifone Saola Il Sole 24 ORE

Le Borse cinesi hanno aperto con leggeri guadagni all’indomani delle nuove misure annunciate da Pechino a supporto del settore immobiliare ...Tutti gli occhi sull'andamento dei prezzi nell'Eurozona che rischia un nuovo aumento dei tassi - Ubs festeggia con conti da record l'acquisto per soli 3 miliardi di Credit Suisse ...