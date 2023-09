Borsa | Milano tiene con l' Europa | attesa per dati sul lavoro Usa

Pochi movimenti sulle Borse europee, che confermano l'avvio in tenuta: lamigliore appare di qualche frazione quella di Londra che sale dello 0,4%, seguita dache cresce dello 0,2% nell'indice Ftse Mib. In aumento dello 0,1% Parigi e Francoforte, con Mosca che ...Performance positiva per l' indice petrolifero a, che continua la giornata in aumento dell'1,48% rispetto alla chiusura precedente. 01 - 09 - 2023 10:00L'incertezza si ha anche sulla piazza diche si posiziona sulla linea di parità. Si muove sotto la parità Francoforte , evidenziando un decremento dello 0,24%; ferma Londra , che segna un ...

Borsa Milano, avvio poco mosso in attesa dati Usa, svetta Eni, venduta Ferrari Yahoo Finanza

Pochi movimenti sulle Borse europee, che confermano l'avvio in tenuta: la Borsa migliore appare di qualche frazione quella di Londra che sale dello 0,4%, seguita da Milano che cresce dello 0,2% nell'i ...MILANO Terza seduta in rialzo per le Borse in Asia con i mercati che non temono più un rialzo dei tassi e gli investitori aumentano la loro propensione al rischio. Tokyo ha chiuso in rialzo… Leggi ...