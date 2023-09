Borsa | Milano apre incerta | Ftse Mib - 0 | 04%

(Di venerdì 1 settembre 2023) Avvio senza una direzione precisa per Piazza Affari: l'indiceMib ha aperto in calo dello 0,04%, mentre l'All share è invariato rispetto alla chiusura di ieri. . 1 settembre 2023

Avvio senza una direzione precisa per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha aperto in calo dello 0,04%, mentre l'Ftse All share è invariato rispetto alla chiusura di ieri. .L'incertezza si ha anche sulla piazza diche si posiziona sulla linea di parità. Si muove sotto la parità Francoforte , evidenziando un decremento dello 0,24%; ferma Londra , che segna un ......automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata delladi, l'...

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,07% Agenzia ANSA

Riammesso alla quotazione il titolo balza del 20%. Il Cda ha approvato la semestrale, chiusa con perdite scese a 170 mila euro, e ha nominato nuovo presidente Giuseppe Vadalà Bertini al posto di Luca ...Avvio senza una direzione precisa per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha aperto in calo dello 0,04%, mentre l'Ftse All share è invariato rispetto alla chiusura di ieri.