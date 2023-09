Renault , gruppo francese attivo nel settore automotive, affonda sulladi Parigi dopo un downgrade da parte degli analisti. In particolare, UBS ha rivisto la ...il 70% delle sue vendite in...'La decarbonizzazione dell'Italia e dell'deve fare leva sul principio fondamentale della neutralita' tecnologica: e' necessario sfruttare il contributo sinergico e complementare di tutte le ...In, intanto, e' emerso che l'attivita' manifatturiera, pur migliorando, ad agosto e' rimasta in contrazione (indice salito a 43,5 punti, sotto le attese). In Cina, invece, il comparto ...

Borsa: l'Europa piatta aspetta i dati dagli Usa, Milano +0,1% Tiscali Notizie

Volkswagen, gruppo tedesco attivo nel settore automotive, affonda sulla Borsa di Francoforte dopo un downgrade da parte degli analisti.I mercati azionari del Vecchio continente virano la boa di metà giornata confermando l'attesa dei dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti, che saranno diffusi nel primissimo pomeriggio: la Borsa ...