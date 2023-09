Bonus trasporti | al via le richieste | ma il budget è già esaurito

Ilfinisce subito. Esaurito in un'ora il sostegno, fino, a 60 euro per l'acquisto di abbonamenti mensili di trasporto pubblico, validi per più mesi, o annuali, del ministero del Lavoro. ...Il primo settembre è il giorno del click day per il, e migliaia di persone hanno fatto la fila (virtuale) per poter richiedere l'incentivo per gli abbonamenti ai mezzi pubblici. Peccato però che le risorse messe a disposizione dal ...Oggi 1 settembre parte il click day per il2023 destinato ai cittadini con un reddito non superiore a 20mila euro. Si tratta di un voucher di 60 euro valido per l'acquisto di un abbonamento annuale, mensile o di più mesi per il ...

Bonus trasporti a settembre 2023, oggi il click day: come richiederlo e utilizzarlo per treni, bus e metro Fanpage.it

Fondi esauriti in circa un'ora: chi si collega al portale del ministero del Lavoro per il Bonus Trasporti è già in ritardo visto che le domande, al via ...La piattaforma online messa a disposizione dei potenziali beneficiari informa che è finita la dotazione finanziaria ...