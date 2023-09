Bonus trasporti al Click day | poche risorse | è pressing per rifinanziarlo

(Di venerdì 1 settembre 2023) “Non è possibile procedere con la richiesta delper il momentaneo esaurimento della dotazione finanziaria prevista del Decreto Legge n. 5 del 14 gennaio 2023. Sarà possibile effettuare un nuovo tentativo di richiesta a partire dalle ore 8.00 del 1° ottobre 2023 per usufruire degli eventuali residui generati dal mancato utilizzo dirichiesti nel mese di settembre 2023?. Questo il Messaggio comparto sul sito del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ad un ora dall’inizio del “day” per richiedere il. Pochi minuti dopo le 8, orario di inizio per la presentazione delle domande, si erano già connesse al sito 500mila persone per contendersi i pochi fondi residui e nei primi istanti il sito era già andato in “tilt”. La richiesta del Pd: “Rifinanziare il ...

Dopo il blocco di metà agosto, dalle 8 di oggi riparte il bonus trasporti. Torna quindi la possibilità di richiedere l'incentivo per gli abbonamenti ai mezzi pubblici come treni, bus e metropolitane, fino a 60 euro, accedendo alla pagina dedicata all'agevolazione presente sul sito del ministero.

