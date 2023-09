Bonus trasporti 2023 già esaurito | 1 ottobre nuovo round per le domande

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il contributo, fino a 60 euro, consente di acquistare abbonamenti, mensili o annuali, a bus, metro e treni Ilè già. C’era attesa per il click day di oggi 1 settembre, a partire dalle 8 di stamattina, ma in poco tempo chi si era messo in fila ‘virtuale’ per accedere all’agevolazione si è dovuto arrendere, con tanto di polemiche social. Se ne riparla il primoper le. Il contributo, fino a 60 euro, consente di acquistare abbonamenti, mensili o annuali, a bus, metro e treni. Questo il messaggio che appare sul sito dedicato al: “Non è possibile procedere con la richiesta delper il momentaneo esaurimento della dotazione finanziaria prevista del Decreto Legge n. 5 del 14 ...

Il contributo, fino a 60 euro, consente di acquistare abbonamenti, mensili o annuali, a bus, metro e treni Il bonus trasporti 2023 è già esaurito. C'era attesa per il click day di oggi 1 settembre, a partire dalle 8 di stamattina, ma in poco tempo chi si era messo in fila 'virtuale' per accedere all'agevolazione si è dovuto arrendere.

Si sono già esaurite del tutto le risorse del bonus trasporti. Ma già dopo questo click day abbiamo la data per richiederlo di nuovo.