Bonus trasporti 2023 60 euro | nuova domanda da oggi 1° settembre

(Di venerdì 1 settembre 2023) Da1°si puòmente richiedere il: scatta venerdì 1°la riapertura delle domande sulla piattaforma online. Chi è rimasto fuori dal beneficio può quindi provare ad aggiudicarsi il contributo fino a 60, in base alle risorse residue e non utilizzate. Chi prova ad accedere al sito ufficiale, può leggere infatti questa comunicazione “Non è possibile procedere con la richiesta delper il momentaneo esaurimento della dotazione finanziaria prevista del Decreto Legge n. 5 del 14 gennaio. Sarà possibile effettuare un nuovo tentativo di richiesta a partire dalle ore 8 del 1° ...

L'annunciato clic day per il, previsto a partire dalle 8 di oggi, 1 settembre , è durato soltanto un' ora . 'Non è possibile procedere con la richiesta delper il momentaneo esaurimento della ... Ilfinisce subito. Esaurito in un'ora il sostegno, fino, a 60 euro per l'acquisto di abbonamenti mensili di trasporto pubblico, validi per più mesi, o annuali, del ministero del Lavoro.

Bonus trasporti 2023, click day oggi 1 settembre: come fare richiesta, ultime news Adnkronos

Le persone davanti a te sono 21.000. È il messaggio che comunica la fila, le persone in attesa di accedere al portale del ministero per prenotare il Bonus Trasporti. Ma i sussidi ...Il bonus trasporti messo a disposizione dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è stato letteralmente preso d'assalto dagli italiani.