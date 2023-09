Bonucci | toccante l’addio alla Juventus ma non manca la frecciata

Leggi su serieanews

(Di venerdì 1 settembre 2023) Leonardoe lasi sono ufficialmente detti addio: il messaggio social da parte del giocatore non si è fatto attendere. Così come non èta la neanche troppo velata. Lae Leonardosi sono detti addio dopo un periodo senza dubbio complicato a livello di rapporti. Il club bianconero l’aveva Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.