Bonucci potrebbe esordire con l’Union Berlino domenica contro il Lipsia

(Di venerdì 1 settembre 2023) Leonardoè ufficialmente un nuovo giocatore del, a 36 anni. Dopo aver effettuato le visite mediche, l’ormai ex difensore della Juventus si è recato subito in campo per allenarsi, riferisce la Sueddeutsche, che parla di una “settimana straordinaria” per: non solo l’ingaggio di, ma anche il sorteggio di Champions League nel girone con Real Madrid e Napoli. Il quotidiano tedesco scrive che l’impressione lasciata daal suo primo giorno alè quello che gli italiani definirebbero “fantastica”. L’allenatore Urs Fischer ha dichiarato entusiasta: «La sua vita, la sua aura in campo… È un giocatore con una mentalità straordinaria. Si sente bene, e anche quello che ho visto sembrava buono. Sa leggere la partita, guarda avanti, ...

A prima vista, nonessere più stridente il contrasto tra la vicenda professionale di Leonardoe la storia dell'Union Berlino, alla quale il difensore italiano è approdato firmando ...... Gosens e; Sarri, l'unico dei quattro allenatori ad avere vinto un trofeo Uefa, con il ... Il numero ampliato di squadreanche significare un posto in più per una italiana nel caso in ...... il Napoli contro il Real Madrid di Ancelotti e l'Union Berlino di. Atletico Madrid, ... Il belgagiocare uno spezzone di partita contro i rivali rossoneri. Infine, l'apertura di ...

Allegri ha dichiarato che la società ha comunicato le proprie decisioni a febbraio, una volontà però in contrasto con un contratto fino al 2024 ...Apparentemente nulla unisce l'ex capitano della Nazionale italiana e il club tedesco. Prima di lui non era giunto nessun campione affermato, un alieno in un ecosistema assai differente, come il granch ...