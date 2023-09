Bonucci è un nuovo calciatore dell'Union Berlino

8:46dalla Juve all'Union Berlino: i dettagliha scelto l'Union Berlino (qui ... in prestito dalla Juventus 8:35 Lukaku è ufficialmente ungiocatore della Roma È finalmente ...No, assolutamente no. E' stato un grande giocatore in passato". CalcioNapoli24.it è stato selezionato dalservizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie"Il casonon è il primo e non sarà l'ultimo di una lunga serie di rapporti tra società e calciatori che sono diventati ingombranti per questioni contrattuali. Niente disotto al sole. ...

Dove gioca Bonucci Trovato l'accordo con una squadra all'estero: il nuovo ingaggio OA Sport

L’Inter chiude il colpo Davy Klaassen dall’Ajax a costo zero, lo scrivono Fabrizio Romano e Gianluca Di Marzio. Il centrocampista sarebbe già a Milano per completare le visite mediche, firmerà un ...AGGIORNAMENTO ORE 13:25 - Leonardo Bonucci è a un passo dall'Union Berlino. Il difensore ha detto sì alla proposta dei tedeschi ed è pronto alla nuova avventura. E la Lazio Secondo quanto raccolto ...