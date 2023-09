Bologna | per l’attacco resiste il sogno Muriel

(Di venerdì 1 settembre 2023) Ilvorrebbe chiudere il mercato con un colpo sul gong in attacco e tra i sogni dei rossoblù ci sarebbe quello di LuisIlvorrebbe chiudere il mercato con un colpo sul gong in attacco e tra i sogni dei rossoblù ci sarebbe quello di Luis. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il colombiano è tra le idee di Sartori per rinforzarea disposizione di Thiago Motta. Non soltanto lui perché piace anche Boadu.

Ilvorrebbe chiudere il mercato con un colpo sul gong in attacco e tra i sogni dei rossoblù ci sarebbe quello di Luis Muriel Ilvorrebbe chiudere il mercato con un colpo sul gong in attacco e tra i sogni dei rossoblù ci sarebbe quello di Luis Muriel. Secondo quanto riportato dal Corriere ...Commentaprimo Il Pisa sta chiudendoEmanuel Vignato , classe 2000 in uscita dal. L'attaccante esterno arriverà in prestito con diritto di riscatto.Commentaprimo Ad aprire il sabato della 3ª giornata di Serie A è la sfida trae Cagliari : la partita sarà trasmessa in diretta streaming da Dazn e in tv da Sky (Sky Sport Calcio, numero 202 ...

Bologna, gli oleandri fatti sparire dai frati per «questioni estetiche» Corriere della Sera

Bologna, 1 settembre 2023 – – Poco prima delle ore 09:45, sulla A14 Bologna - Taranto, nel tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona, è avvenuto un incidente ...La terza giornata di Serie A si avvicina. Vi consigliamo undici potenziali protagonisti scelti attraverso l’algoritmo di FantaGOAT ...