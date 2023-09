Bologna | i convocati di Thiago Motta in vista del match contro il Cagliari

Thiago Motta, allenatore del, ha diramato la lista dei giocatoriin vista del match di Serie A contro il Cagliari Thiago Motta, allenatore del, ha diramato la lista dei giocatoriin vista del ......nel trend vittorioso che ha visto il Milan vincere al debutto stagionale contro il. Il ... Nonper la trasferta di Roma i difensori Fodè Ballo Tourè, Mattia Caldara e l'attaccante ...Solo pochi giorni fa, l'ex Manchester United, che Deschamps non ha nuovamente voluto tra inella Nazionale francese, era stato visto in campo per il match tra Juventus e

Juventus-Bologna, le probabili formazioni Sky Sport

Questa la lista completa dei convocati per domani. Difensori: Zappa, Di Pardo, Augello, Azzi, Dossena, Goldaniga, Obert, Wieteska ...Il 2 settembre alle ore 18:30 si sfideranno Bologna e Cagliari: Thiago Motta dirama la lista dei convocati, assente Saelemaekers, pronto ed Orsolini ...