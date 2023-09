Bollette luce più alte questo autunno? Ecco cosa stimano gli esperti

(Di venerdì 1 settembre 2023) Trascorso ormai lo scorso inverno tra aumenti generalizzati che hanno colpito soprattutto l’energia elettrica e i carburanti, si fa sempre più avanti lo spettro di un nuovodi fuoco per quanto riguarda gli oneri in bolletta. È stato previsto infatti già dal prossimo mese un aumento del 10% per quanto riguarda l’energia elettrica, ma non solo: sembra che questi aumenti andranno a coinvolgere anche il consumo del gas. Scopriamo le ultime informazioni in modo un po’ più dettagliato. Davide Tabarelli, presidente di Nomisma ha fatto sapere che già dal primo ottobre sono previsti aumenti di bolletta fino al 10%. Questa previsione sul medio-lungo termine si basa sull’aumento della quotazione in borsa, che nell’ultima settimana sembra aver superato il 30%. Ciò a conferma che l’aumento del costo dell’energia elettrica è intrinsecamente collegato a quello del gas, ...

... pagare lee affrontare gli spostamenti per recarsi al lavoro. Così, per poter risparmiare ... Per un posto letto si va dai 500 ai 700 euro , a cui aggiungere costi delle utenze (acqua,, ...Infatti per ottenere lo sconto sudellae del gas non serve la domanda ma basta dotarsi di un ISEE in corso di validità. E 6.000 euro di ISEE sono sufficienti a rientrare nel benefit ...Ora i soldi si danno, non si prendono'Il consiglio dei ministri ha approvato infatti il decreto legge che servirà a contenere gli aumenti delledie gas. Le nuove misure sono a favore ...

Bollette luce, verso rincari del 7-10% a ottobre - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Una luce solare potente e compatta, con ben 140 LED integrati, disponibile a prezzo ridicolo su Amazon: bastano 4€.(LaPresse) Bollette della luce più care: lo rivela una stima di Nomisma Energia che segnala un aumento del 7-10% dal 1°ottobre. Il ...