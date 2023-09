Bobo Vieri spiega come rubano gli smartphone a Milano | “Prendono un pezzo di foglio…” VIDEO

"Beccata e mandata via" " Siamo qua a cena, è arrivata una che mi voleva rubare il telefono, l'abbiamo beccata e mandata via ", raccontaai suoi follower. "Quindi attenzione, prendono un ...vittima di un tentato furto mentre si trovava a cena fuori in un ristorante a Milano. L'ex calciatore, in compagnia di un gruppo di amici, era seduto ai tavoli esterni del locale quando una ...Il video condiviso sui ...

"Beccata". Bobo Vieri sventa la "truffa del foglio": ecco come ha fatto ilGiornale.it

"Beccata e mandata via" "Siamo qua a cena, è arrivata una che mi voleva rubare il telefono, l'abbiamo beccata e mandata via", racconta Bobo Vieri ai suoi follower. "Quindi attenzione, prendono un ...L’ex calciatore Christian Vieri racconta sulle sue pagine social come è riuscito a sventare il furto dello smartphone mentre si trovava a cena in un locale di Milano. «Siamo a cena ed è arrivata una ...