Blackwater | cosa c’è dietro il fenomeno editoriale dell’estate

Leggi su funweek

(Di venerdì 1 settembre 2023) Con 200mila copie vendute e 17 ristampe all’attivo, la saga disi impone comeletterarioe non solo: niente male per una serie di libri pubblicati per la prima volta nel 1983. E’ invecchiata benissimo la storia ambientata a Perdido, paesino realmente esistente dell’Alabama, tanto che parlando di schiavitù e rivalsa sociale in chiave horror gotic è riuscito a conquistare non solo i giovani lettori, attirati dal tam tam social scatenato dal BookTok, ma anche i più adulti e i più critici. LEGGI ANCHE – Ludmilla, l’escape room dedicata a Italo Calvino L’autore della saga non è infatti certo un esordiente: Michael McDowell è stato autore e sceneggiatore di film storici come Beetlejuice e Nightmare Before Christmas, oltre che grande amico di Tim Burton e Stephen King (che lo definiva “Il miglior ...