Bimbo morto a Livorno | arrestata la madre per omicidio L’ipotesi agghiacciante di una caduta dall’alto

(Di venerdì 1 settembre 2023) Non ècadendo dallo scivolo, il piccolo Marcus, ildi due anni e mezzo deceduto nella notte tra il 16 e il 17 agosto scorso, a causa dei politraumatismi riportati in varie parti del corpo. No: per gli inquirenti al lavoro sulla tragica vicenda è stata laa ucciderlo. E oggi la donna – una 38enne di origini cubane – è finita in carcere con l’accusa dipremeditato. La ricostruzione di quel terribile pomeriggio che la donna ha reso, non ha convinto gli investigatori. Come fa sapere la questura di, la “versione dei fatti fornita dalla donna – per cui il bambino si sarebbe sentito male nella notte, dopo che nel pomeriggio precedente era caduto due volte da uno scivolo in un parco giochi di Tirrenia – è stata giudicata priva di alcuna base logica e contrastante con i dati ...

... il, seguendo la madre, sarebbe entrato, nel pomeriggio del 16 agosto, in un condominio in zona borgo Cappuccini, uscendone, in braccio alla donna, dopo oltre 11 ore, probabilmente già. L'...... il, seguendo la madre, sarebbe entrato, nel pomeriggio del 16 agosto, in un condominio in zona borgo Cappuccini, uscendone in braccio alla donna dopo oltre 11 ore, probabilmente era già. ...E' stata arrestata oggi, venerdì 1 settembre, la madre deldi due anni e mezzo,nella notte tra il 16 e il 17 agosto scorso a Livorno. La donna è accusata di omicidio premeditato. Il piccolo è deceduto a causa di diversi traumi, riportati in varie ...

Livorno, bimbo morto durante una vacanza: madre arrestata per omicidio TGCOM

Juve-Bologna, l'audio fra Di Bello e il Var: cosa si sono detti sul contatto Iling-Ndoye La donna aveva raccontato di una caduta del bambino dallo scivolo, poi di un malore nella notte… Leggi ...In particolare, il bimbo, seguendo la madre, sarebbe entrato, nel pomeriggio del 16 agosto, in un condominio in zona borgo Cappuccini, uscendone in braccio alla donna dopo oltre 11 ore, probabilmente ...