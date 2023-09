Bike Park dei Monti Aurunci | doppio appuntamento | sabato a Formia e domenica a Pico

La troupe di Linea Verde è in questi giorni a Rimini, fra la piazza sull'acqua con il bimillenario ponte di Tiberio, il Parco del mare, le piste ciclabili e il, per registrare la puntata ...Sabato alla Birreria di Faenza ci sono anche show di burlesque, tigelle, sexywash e ... A tutto sport: RavennaRace e bici d'epoca Anche lo sport propone grandi appuntamenti nel Ravennate. ...La troupe di Linea Verde è in questi giorni a Rimini, fra la piazza sull'acqua con il bimillenario ponte di Tiberio, il Parco del mare, le piste ciclabili e il, per registrare la puntata ...

Bike Park Castel del Piano: una realtà consolidata che richiama ... LA NAZIONE

Il Monte Amiata è un paradiso per gli amanti della mountain bike, con sentieri di ogni difficoltà e un bike park con servizio di seggiovia. Il bilancio dell'estate è positivo, con un aumento del fluss ...Team Cingolani Specialized protagonista vincente nel cuore dell’Engadina. La spettacolare "marathon" (la National Park – Bike – Marathon – 2023) e uno degli eventi offroad più rappresentativi dell’int ...