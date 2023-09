Biglietti Napoli-Lazio | solo due settori sold-out | i dettagli

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 1 settembre 2023) Tifosi in fibrilne in vista della seconda uscita casalinga, restano ancora alcunida completare. I riflettori dello Stadio Diego Armando Maradona si riaccenderanno domani sera alle ore 20:45 quando gli azzurri ospiteranno ladi Maurizio Sarri. Una cornice perfetta per ricercare il terzo successo consecutivo per la formazione allenata da Rudi Garcia. Corsa alle biglietterie per il match contro la, ecco la situazioneMancano ormai poche ore alla partita e lo Stadio Diego Armando Maradona non è ancoraout. Come riporta il sito TicketOne, la situazioneè questa: disponibilità bassa in Curva A e B inferiore e in Tribuna Nisida, disponibilità media invece in Tribuna Posillipo. Al momento sono state esaurite le vendite ...