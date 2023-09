Biennale Cinema 2023 | terzo giorno

Leggi su aleph-tales

(Di venerdì 1 settembre 2023) Tre i film in concorso che sono stati presentati in questa terza giornata: l’attesissimo Poor Things di Yorgos Lanthimos (con Emma Stone, Mark Ruffalo e Willem Dafoe), Finalmente l’Alba di Saverio Costanzo, Bastarden (The Promised Land) di Nikolaj Arcel con Mads Mikkelsen. Fuori concorso: The Wonderful Story Of Henry Sugar, con Wes Anderson che ha