... per Matteo, la sua famiglia e il suo team; per il capitano Filippo Volandri che già nelle finali di Malaga dell'anno scorso ha dovuto far fronte all'infortunio dirientrato solo in doppio ...Paura per Matteo, che si ènel match del secondo turno degli Us Open contro il francese Arthur Rinderknech. Come mostrano le immagini di SuperTennis Tv , il tennista romano è caduto dopo una ...Perchési è ritirato . Il momento in cui Matteo si è. Dieci palle break per Rinderknech . Si rialzerà, certo, però che sfiga! . Perchési è ritirato. Quando il ...

Berrettini infortunato, dubbio Davis: si attendono gli accertamenti Tiscali

Finisce nel peggiore dei modi l’avventura di 'The Hammer' nell'ultimo Slam del 2023: è costretto al ritiro per un infortunio alla caviglia destra ...Quando è troppo è troppo! Se la fortuna è cieca, la “sfiga” invece ci vede benissimo ma così si esagera davvero. Finisce nel peggiore dei modi ...